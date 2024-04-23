Прозоров: в теракте в "Крокусе" виден украинский след

Исполнителей ждали на границе с Украиной

Исполнителей теракта в "Крокус сити холле" ждали на границе с Украиной. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью ТАСС. Он считает, что за террористической атакой стоит Киев. При этом он не исключил, что исполнителей могли ликвидировать сразу после пересечения границы.

Прозоров считает, что преступников ждало "окно" и их должны были встречать. Вопрос в том, как встретили бы. Могли выполнить все обещания. А могли банально ликвидировать. Второй вариант вероятнее, так как в этом случае Киев мог бы заявить, что тоже борется с терроризмом.

Напомним, на самого Прозорова недавно было совершено покушение. Его автомобиль взорвали. К счастью, сам экс-разведчик не пострадал.

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