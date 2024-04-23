ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прозоров: в теракте в "Крокусе" виден украинский след

15:05
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Исполнителей ждали на границе с Украиной

Исполнителей теракта в "Крокус сити холле" ждали на границе с Украиной. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в интервью ТАСС. Он считает, что за террористической атакой стоит Киев. При этом он не исключил, что исполнителей могли ликвидировать сразу после пересечения границы. 

В Твери арестовали еще одного фигуранта дела о теракте "Крокусе"
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Прозоров считает, что преступников ждало "окно" и их должны были встречать. Вопрос в том, как встретили бы. Могли выполнить все обещания. А могли банально ликвидировать. Второй вариант вероятнее, так как в этом случае Киев мог бы заявить, что тоже борется с  терроризмом. 

Напомним, на самого Прозорова недавно было совершено покушение. Его автомобиль взорвали. К счастью, сам экс-разведчик не пострадал. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Обстановка у "Крокус сити холла" в Красногорске
Обстановка у "Крокус сити холла" в Красногорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.