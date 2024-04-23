Участники группы "Би-2" подали документы на гражданство Молдавии

Заявления рассмотрит президент

Музыканты из группы "Би-2" и члены их семей захотели получить гражданство Молдавии.

Об этом сообщил глава пресс-службы администрации президента республики Адриан Бэлуцел. Заявления о получении гражданства направят президенту Майе Санду.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании", - написал он в своем Telegram-канале.

В январе правоохранительные органы Таиланда задержали участников группы "Би-2" за выступления без разрешения на работу. 26 января суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в 85 долларов и к выдворению из страны. Однако вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль.

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