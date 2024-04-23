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Третьекласник вылетел из окна школы в Нижнем Новгороде

15:19
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Ребенок всего лишь облокотился на раму окна

Третьеклассник выпал вместе с рамой из окна третьего этажа в одной из нижегородских школ. Дети играли в прятки, и мальчик решил спрятаться на лестнице. Там он облокотился на раму окна. И рухнул вниз. Об инциденте рассказал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород". 
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Сообщается, что ребенок "приземлился" крайне неудачно. Он упал на ступени крыльца. Правда смог самостоятельно встать и даже сделать несколько шагов. Скорую помощь ему вызвали, но врачи ехали 40 минут. 

С сотрясением головного мозга мальчишку увезли в реанимацию местной больницы. По предварительным данным, все обошлось без переломов. 

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