Третьекласник вылетел из окна школы в Нижнем Новгороде

Ребенок всего лишь облокотился на раму окна

Третьеклассник выпал вместе с рамой из окна третьего этажа в одной из нижегородских школ. Дети играли в прятки, и мальчик решил спрятаться на лестнице. Там он облокотился на раму окна. И рухнул вниз. Об инциденте рассказал телеграм-канал "Мой Нижний Новгород".

Сообщается, что ребенок "приземлился" крайне неудачно. Он упал на ступени крыльца. Правда смог самостоятельно встать и даже сделать несколько шагов. Скорую помощь ему вызвали, но врачи ехали 40 минут.

С сотрясением головного мозга мальчишку увезли в реанимацию местной больницы. По предварительным данным, все обошлось без переломов.

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