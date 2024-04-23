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Госдеп США отругал Израиль на нарушение прав человека в Газе

15:23
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Тель-Авив призвали принять все меры для защиты гражданского населения

Тель-Авиву необходимо следовать международному праву и принимать все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения. С критикой Израиля выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в предисловии к ежегодному докладу госдепартамента.

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Телеканал Fox News подчеркивает, что Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу доступа гуманитарной помощи в сектор Газа. Также в госдепе обеспокоены депортациями мирного гражданского населения.

Эксперты отмечают, что в документе Израиль стоит выше, чем Иран и запрещенная в России террористическая организация "Талибан". Однако представители госдепартамента категорически отрицают, что страны ранжированы по приоритету американской "обеспокоенности".

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