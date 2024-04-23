Российские военные продолжают спецоперацию

Российские военные в ходе спецоперации ликвидировали пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, установка была уничтожена оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Наряду с этим поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады территориальной обороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за время СВО украинская армия потеряла уже около полумиллиона человек. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовкой которого занимались натовские инструкторы.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Запад боится поражения России. По словам политика, западные страны "очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис". Опасаются на Западе и того, что в случае поражения России "Китай будет очень сильным".

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