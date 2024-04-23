Килограмм кокаина нашли у российского актера

Полицейские обнаружили светок при досмотре автомобиля

Килограмм кокаина обнаружили в автомобиле известного актера стражи порядка. Они остановили автомобиль в Люберцах, сообщает телеграм-канал BAZA. По данным издания, за рулем был актер рекламы Евгений Агафонов.

При досмотре багажника авто, там нашелся сверток, в котором лежал белый порошок. Экспертиза показала, что это - 1006 грамм кокаина. Объем перевозимого попадает под статью б особо крупном размере.

Актера задержали. На него возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"