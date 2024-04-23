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Килограмм кокаина нашли у российского актера

15:40
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Полицейские обнаружили светок при досмотре автомобиля

Килограмм кокаина обнаружили в автомобиле известного актера стражи порядка. Они остановили автомобиль в Люберцах, сообщает телеграм-канал BAZA. По данным издания, за рулем был актер рекламы Евгений Агафонов. 

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При досмотре багажника авто, там нашелся сверток, в котором лежал белый порошок. Экспертиза показала, что это - 1006 грамм кокаина. Объем перевозимого попадает под статью б особо крупном размере. 

Актера задержали. На него возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает  наказание в виде пожизненного лишения свободы. 

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