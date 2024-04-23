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ВС России сбили 104 украинских беспилотника и уничтожили склад с дронами

15:41
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Уничтожена установка ЗРК MIM-23 HAWK производства США

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США впервые уничтожена в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны России, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили также украинский склад с беспилотными летательными аппаратами.

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В военном ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Также уничтожена тактическая ракета "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также четыре французские авиационные управляемые бомбы "Hammer".

По данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике противника. Совокупные потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили до 1 тысячи военнослужащих.

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