ВС России сбили 104 украинских беспилотника и уничтожили склад с дронами

Уничтожена установка ЗРК MIM-23 HAWK производства США

Пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США впервые уничтожена в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны России, авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили также украинский склад с беспилотными летательными аппаратами.

В военном ведомстве добавили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 104 украинских беспилотных летательных аппарата. Также уничтожена тактическая ракета "Точка-У", шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также четыре французские авиационные управляемые бомбы "Hammer".

По данным Минобороны, нанесено поражение живой силе и технике противника. Совокупные потери ВСУ на всех направлениях за сутки составили до 1 тысячи военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"