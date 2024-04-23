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Азербайджан и Армения поставили на границе первый пограничный столб

15:59
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Процесс делимитации границы запущен

На основании геодезических измерений на местности установлен первый пограничный столб на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник, 23 апреля, рассказали в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
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Экспертные группы двух государств продолжают работу по маркировке границы, цитирует сообщение "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Баку и Ереван согласовали отдельные отрезки границы между четырьмя селами на северо-востоке Армении. За основу были приняты карты советских времен. После делимитации границ военные уйдут с этих участков, на дежурство заступят пограничные войска.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Южном Закавказье устанавливается новый порядок, причем в Армении начали это понимать. Эрдоган подчеркнул, что разбираться в прошлом – дело историков и архивистов, а политики должны действовать в соответствии с реалиями времени.

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Сотрудник пограничной службы Азербайджана
Сотрудник пограничной службы Азербайджана
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