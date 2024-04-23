ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Карлсон: У россиян украли 8 миллиардов долларов

15:54
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Деньги передадут Украине и "разворуют"

США украли восемь миллиардов долларов у российских граждан, путем конфискации замороженных активов в пользу Украины.
Кремль объяснил, чем обернется попытка США изъять активы России

Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон. Деньги будут направлены в специальный фонд для помощи Киеву без всякого суда с целью дальнейшего "разворовывания".

"Это будет восемь миллиардов долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда", - сообщил он в социальной сети X (бывший Twitter).

Правящему классу США гораздо легче воровать, когда деньги находятся в офшорах, добавил Карлсон.

20 апреля Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов  в пользу Украины. В Кремле заявили, что решение Вашингтона приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Такер Карлсон
Такер Карлсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.