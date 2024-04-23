Карлсон: У россиян украли 8 миллиардов долларов

Деньги передадут Украине и "разворуют"

США украли восемь миллиардов долларов у российских граждан, путем конфискации замороженных активов в пользу Украины.

Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон. Деньги будут направлены в специальный фонд для помощи Киеву без всякого суда с целью дальнейшего "разворовывания".

"Это будет восемь миллиардов долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда", - сообщил он в социальной сети X (бывший Twitter).

Правящему классу США гораздо легче воровать, когда деньги находятся в офшорах, добавил Карлсон.

20 апреля Палата представителей США одобрила конфискацию российских активов в пользу Украины. В Кремле заявили, что решение Вашингтона приведет к ответным действиям и судебным разбирательствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"