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Путин попросил Подносову разобраться с загруженностью судов

17:54
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Президент провел встречу с председателем Верховного суда

Новый председатель Верховного суда Ирина Подносова заверила, что продолжит работу по укреплению и совершенствованию судебной системы. Об этом она заявила сегодня на встрече с Владимиром Путиным.
Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда России

Напомним, в минувшую среду Совет Федерации по представлению президента утвердил Ирину Подносову на этом посту, ставшим вакантным после смерти в феврале этого года бессменного руководителя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Владимир Путин отметил, что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства.

"Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов, один из них – это загруженность судов. И в этой связи – вы знаете – разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать. Ряд решений, предложенных Верховным судом, находится сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Я вас прошу тоже этим заняться", - отметил Путин.

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