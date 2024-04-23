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Власти Молдавии запугивают делегатов съезда оппозиции

18:18
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Республику накачивают оружием, чтобы превратить в очередной очаг напряженности

Власти Молдавии пытаются запугать возвращающихся из Москвы делегатов съезда оппозиции. Об этом сообщила представитель партии "Возрождение" Олеся Витнянская.
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Под возмущенные крики пассажиров, прибывших из Москвы, местные пограничники одного за другим утаскивают на допрос участников съезда молдавской оппозиции, прошедшего в российской столице. С людьми особо никто не церемонился. Оттого эмоции у них, конечно, зашкаливали.

Впрочем, все попытки взывать к своим законным правам заканчивались в комнате для допросов, где люди проводили по несколько часов. И там у них отбирали не только телефоны, но и последние деньги.

К такому приему в родной стране граждане, конечно, были не готовы, высказывая вполне понятное возмущение. Впрочем, аэропорт был только началом. На следующий день к тем молдавским политикам, которые принимали участие в московском съезде оппозиции, пришли уже с обысками. А генпрокуратура отрапортовала, что по итогам проверок будут возбуждены уголовные дела. Причем, по одной из самых жестких статей молдавского УК.

"Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в московском съезде. И в своё время каждое действие будет квалифицировано. Компонент преступления "госизмена" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся", - сообщил Ион Мунтяну, исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии.

То, что эти события - заказ действующей власти, ни для кого не секрет. Распоряжение о задержании оппозиционных политиков, прилетевших из Москвы, было отдано из администрации президента Молдавии Майи Санду. И это далеко не первая её попытка расправится с конкурентами. Ту же партию "Шор", которая является одной из старейших в стране, ликвидировали как раз после того, как она набрала популярность. А против её лидера Илана Шора возбудили уголовное дело, вынудив уехать из страны. В том числе по этой причине съезд молдавской оппозиции, политик был главным организатором, и проходил в Москве. 

"У многих из вас сегодня, и у тех, кто нас смотрит, есть вопрос: почему в Москве? Я объясню: мы бы, конечно, с удовольствием сделали наше мероприятие в Кишинёве, Оргееве, Гагаузии и в остальных регионах нашей страны. Но сегодня Молдова — захваченное государство. Сегодня в Молдове любой инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ", - заявил Илан Шор.

Бороться с этим молдавские оппозиционеры решили сообща, договорившись о создании единого политического блока под названием "Победа". Туда вошли сразу пять партий. Все они выступают за проевразийский путь развития республики. А также за тесные связи с Россией.

В преддверии референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз и предстоящих президентских выборов эти идеи, говорят эксперты, наверняка найдут отклик у многих молдаван, уровень жизни которых при нынешней проевропейской власти кардинально упал. Так что перспективы у блока "Победа" действительно есть. Если, конечно, молдавской оппозиции по-настоящему удастся объединиться.

"Оппозиция в Молдове весьма фрагментарна. Это не единое цельное объединение, которое могло бы общим фронтом выступить против действующего правительства и действующего президента. И это большая проблема, исходя из того, как мы знаем, в октябре должны состоятся президентские выборы, и чтобы эффективно конкурировать с Санду, необходима консолидация", - рассуждает политолог Денис Денисов.

Иначе победить её будет трудно, учитывая поддержку Евросоюза и Румынии. Последняя, по словам одних оппозиционных политиков, собирается поглотить Молдову. По мнению других, республику сейчас накачивают оружием, чтобы превратить в очередной очаг напряженности. И к президентским выборам, которые пройдут в ноябре этого года, она явно будет расти, считают специалисты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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