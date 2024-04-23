Власти Молдавии запугивают делегатов съезда оппозиции

Республику накачивают оружием, чтобы превратить в очередной очаг напряженности

Власти Молдавии пытаются запугать возвращающихся из Москвы делегатов съезда оппозиции. Об этом сообщила представитель партии "Возрождение" Олеся Витнянская.

Под возмущенные крики пассажиров, прибывших из Москвы, местные пограничники одного за другим утаскивают на допрос участников съезда молдавской оппозиции, прошедшего в российской столице. С людьми особо никто не церемонился. Оттого эмоции у них, конечно, зашкаливали.

Впрочем, все попытки взывать к своим законным правам заканчивались в комнате для допросов, где люди проводили по несколько часов. И там у них отбирали не только телефоны, но и последние деньги.

К такому приему в родной стране граждане, конечно, были не готовы, высказывая вполне понятное возмущение. Впрочем, аэропорт был только началом. На следующий день к тем молдавским политикам, которые принимали участие в московском съезде оппозиции, пришли уже с обысками. А генпрокуратура отрапортовала, что по итогам проверок будут возбуждены уголовные дела. Причем, по одной из самых жестких статей молдавского УК.

"Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в московском съезде. И в своё время каждое действие будет квалифицировано. Компонент преступления "госизмена" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся", - сообщил Ион Мунтяну, исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии.

То, что эти события - заказ действующей власти, ни для кого не секрет. Распоряжение о задержании оппозиционных политиков, прилетевших из Москвы, было отдано из администрации президента Молдавии Майи Санду. И это далеко не первая её попытка расправится с конкурентами. Ту же партию "Шор", которая является одной из старейших в стране, ликвидировали как раз после того, как она набрала популярность. А против её лидера Илана Шора возбудили уголовное дело, вынудив уехать из страны. В том числе по этой причине съезд молдавской оппозиции, политик был главным организатором, и проходил в Москве.

"У многих из вас сегодня, и у тех, кто нас смотрит, есть вопрос: почему в Москве? Я объясню: мы бы, конечно, с удовольствием сделали наше мероприятие в Кишинёве, Оргееве, Гагаузии и в остальных регионах нашей страны. Но сегодня Молдова — захваченное государство. Сегодня в Молдове любой инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ", - заявил Илан Шор.

Бороться с этим молдавские оппозиционеры решили сообща, договорившись о создании единого политического блока под названием "Победа". Туда вошли сразу пять партий. Все они выступают за проевразийский путь развития республики. А также за тесные связи с Россией.

В преддверии референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз и предстоящих президентских выборов эти идеи, говорят эксперты, наверняка найдут отклик у многих молдаван, уровень жизни которых при нынешней проевропейской власти кардинально упал. Так что перспективы у блока "Победа" действительно есть. Если, конечно, молдавской оппозиции по-настоящему удастся объединиться.

"Оппозиция в Молдове весьма фрагментарна. Это не единое цельное объединение, которое могло бы общим фронтом выступить против действующего правительства и действующего президента. И это большая проблема, исходя из того, как мы знаем, в октябре должны состоятся президентские выборы, и чтобы эффективно конкурировать с Санду, необходима консолидация", - рассуждает политолог Денис Денисов.

Иначе победить её будет трудно, учитывая поддержку Евросоюза и Румынии. Последняя, по словам одних оппозиционных политиков, собирается поглотить Молдову. По мнению других, республику сейчас накачивают оружием, чтобы превратить в очередной очаг напряженности. И к президентским выборам, которые пройдут в ноябре этого года, она явно будет расти, считают специалисты.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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