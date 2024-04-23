Украинская линия обороны окончательно рухнет

Ситуация вокруг Часов Яра вызывает тревогу на Западе. С потерей контроля над этим населенным пунктом украинская линия обороны в Донбассе рухнет, убежден британский эксперт Александр Меркурис.

Как заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, падение Часов Яра станет началом кризиса в битве за Донбасс, какого еще не было. По словам эксперта, речь идет о неизбежном крахе украинской линии обороны и завершении этой битвы победой России. Уничтожив позиции ВСУ на этом направлении, российская армия откроет себе путь для наступления в направлении Днепра.

Глава Минобороны России во вторник заявил, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Сергей Шойгу также сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек.

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