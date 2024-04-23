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Премьер Грузии решил разоблачить ложь "наглых европейских политиков"

16:50
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Закон об иноагентах будет непременно принят

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязательно будет принят в трех чтениях. Его цель – разорвать замкнутый круг лжи, благодаря которому европейские политики ведут себя столь нагло, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

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Грузинский премьер пообещал западным партнерам важные последствия для внешней политики от принятия в Грузии нового закона. Кобахидзе, в частности, раскритиковал деятельность главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля. Глава правительства подчеркнул, что своими заявлениями касательно законопроекта, еврочиновник лезет во внутренние дела республики, передает Telegram-канал "Sputnik Грузия".

Кобахидзе и ранее заявлял, что власти Грузии, несмотря на внешнее давление, не намерены отказываться от закона об иноагентах. По словам премьера, ни одного внятного аргумента против его принятия западные политики не привели.

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