Закон об иноагентах будет непременно принят

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" обязательно будет принят в трех чтениях. Его цель – разорвать замкнутый круг лжи, благодаря которому европейские политики ведут себя столь нагло, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Грузинский премьер пообещал западным партнерам важные последствия для внешней политики от принятия в Грузии нового закона. Кобахидзе, в частности, раскритиковал деятельность главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля. Глава правительства подчеркнул, что своими заявлениями касательно законопроекта, еврочиновник лезет во внутренние дела республики, передает Telegram-канал "Sputnik Грузия".

Кобахидзе и ранее заявлял, что власти Грузии, несмотря на внешнее давление, не намерены отказываться от закона об иноагентах. По словам премьера, ни одного внятного аргумента против его принятия западные политики не привели.

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