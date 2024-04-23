Спецслужбы пресекли крупные махинации с маткапиталом в Петербурге

ОПГ организовала уроженка Дагестана

Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге. Схему махинаций с материнским и земельными капиталами разработала 45-летняя уроженка Дагестана, которая привлекла к преступной деятельности своих земляков.

Женщина подыскивала жительниц Дагестана с тремя и более детьми и фиктивно регистрировала их в Северной столице. Затем у многодетных матерей забирали ключи доступа к порталу госуслуг, а доверенности на сделки и паспорта пересылали по почте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники с пакетом собранных документов обращались в госорганы для оформления материнского и земельного капиталов. Полученные средства направляли для покупки участков в Челябинской или Курганской области – якобы, по цене в 630 тысяч рублей. Однако участки уже были в собственности мужа "предпринимательницы", реальная стоимость земли – от 3 до 15 тысяч рублей. У преступников при обысках изъяты денежные средства и подтверждающие факты мошенничества документы.

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