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Полсотни взрывов прогремело в Харькове после прилета по тракторному заводу

18:06
  • вторник
  • 23 апреля 2024

В городе – воздушная тревога

Взрывы гремят в Харькове. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

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О взрывах сообщил в Telegram и мэр города Игорь Терехов. Городские власти уже во второй раз за вторник предупреждают население об опасности с воздуха.

Военкор Котенок, ссылаясь на местные источники, сообщает о прилете по территории Харьковского тракторного завода. По его данным, после попадания российского снаряда началась множественная детонация, очевидцы насчитали не менее 50 взрывов.

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