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Путин: Развитие БАМа увеличит экспортные возможности России

22:16
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Стартовал третий этап развития магистрали

Во вторник Владимир Путин принял участие в торжественном вечере, посвященном 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, на котором вручил государственные награды ветеранам, строителям, работникам БАМа и представителям транспортной отрасли.

Президент подчеркнул - начавшийся третий этап развития магистрали послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена евразийской транспортной системы.

"В горизонте десяти лет объём перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн в год. Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в "зоне притяжения" БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России", - заявил Путин.

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БАМ
БАМ
Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали
Владимир Путин на торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали
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