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Мишустин сообщил о продлении выплат многодетным на погашение ипотеки

22:27
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Премьер провел заседание правительства

Свыше шести миллиардов рублей выделят на поддержку Белгородской области в текущем году. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Выплаты получат граждане, потерявшие жилье, сотрудники малых и средних предприятий, индивидуальные предприниматели. Также 2 миллиарда направят в город Шебекино.

На заседании кабмина также обсудили основные параметры прогноза социально-экономического развития до 2027 года. С учетом всех социальных мер поддержки граждан и финансирования нацпроектов, о которых президент говорил в своём послании. Ещё одной тема стала помощь многодетным семьям.

"Сейчас семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тыс. таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру ещё на семь лет – для тех, у кого третий и последующий ребёнок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья", - отметил Мишустин.

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