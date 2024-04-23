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Лондон объявил о переводе оборонной промышленности в "режим войны"

18:57
  • вторник
  • 23 апреля 2024

А виновата во всем Россия

Семьдесят пять миллиардов фунтов стерлингов инвестирует в ближайшие шесть лет Великобритания в оборонную промышленность. Британский ВПК переходит в "режим войны", заявил премьер-министр Соединенного королевства Риши Сунак.

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Британский премьер вместе с главой НАТО Йенсгом Столтенбергом провел брифинг в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Сунак заявил, что Лондон к 2030 году нарастит оборонные расходы до 2,5% ВВП. Лондон будет инвестировать в разработки БПЛА и создаст инновационное агентство в области оборонных разработок, приводит слова главы британского кабинета польский портал interia.pl.

Вынудили Великобританию пойти на такие шаги, по словам Риши Сунака, Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти страны, отметил премьер, демонстрируют все более агрессивное поведение. В то же время, Сунак признал, что Запад "не находится на пороге войны и не должен ее желать".

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