Цель - нанесение России стратегического поражения

Коллективный Запад поставил перед собой цель - нанести России стратегическое поражение. Ради ее достижения западные страны стремятся вслед за Украиной дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, заявили в российском МИД.

В министерстве прошло заседание коллегии "О продвижении российских интересов на Южном Кавказе". Его провел глава ведомства Сергей Лавров. В сообщении МИД подчеркивается, что Запад стремится дестабилизировать ситуацию во всех частях постсоветского пространства, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона. Также налицо попытки разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства.

Россия, в отличие от Запада, заботится об обеспечении стабильности, безопасности и благополучия. Москва намерена развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона.

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