ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России вскрыл попытки Запада дестабилизировать Южный Кавказ

19:35
  • вторник
  • 23 апреля 2024

Цель - нанесение России стратегического поражения

Коллективный Запад поставил перед собой цель - нанести России стратегическое поражение. Ради ее достижения западные страны стремятся вслед за Украиной дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, заявили в российском МИД.

Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье
Песков прокомментировал попытки НАТО расширить влияние на Кавказе

В министерстве прошло заседание коллегии "О продвижении российских интересов на Южном Кавказе". Его провел глава ведомства Сергей Лавров. В сообщении МИД подчеркивается, что Запад стремится дестабилизировать ситуацию во всех частях постсоветского пространства, подорвать отношения союзничества и партнерства, связывающие Россию со странами региона. Также налицо попытки разрушить действующие механизмы коллективной безопасности и экономического партнерства.

Россия, в отличие от Запада,  заботится об обеспечении стабильности, безопасности и благополучия. Москва намерена развивать взаимоуважительное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.