Стихия сбивала крыши с домов

Ураган с градом обрушился на Татарстан. Главный удар приняли на себя Буинск и Зеленодольск. По данным очевидцев, на Зеленодольск обрушились градины размером с теннисные шары, а в Буинске ураганный ветер сносил крыши, валил деревья, сносил заборы и рекламные щиты.

Сообщается о повреждении около 10 автомобилей. Пострадавших, предварительно, нет.

К жителям Татарстана обратился глава региона. Рустам Минниханов призвал граждан оставаться дома, отметив, что в республике местами сильный ветер, гроза и град, в некоторых районах есть разрушения.

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