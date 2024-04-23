Полиция Армении задержала перекрывших дорогу в Грузию протестующих

Митингующие требуют остановить процесс передачи Азербайджану приграничных территорий

Армянская полиция начала задержания митингующих, перекрывших дорогу к КПП на границе с Грузией. Как сообщает Sputnik Армения, в числе задержанных полковник запаса Мигран Махсудян и представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян.

Ведущую в Грузию трассу в Тавушской области Армении протестующие перекрывают начиная с субботы. Они требуют остановить делимитацию границы и передачу Азербайджану приграничных территорий. В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Как стало известно в пятницу, Ереван и Баку предварительно согласовали отдельные отрезки линии границы. Уточняется, что цель делимитации - приведение в соответствие с "юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада".

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