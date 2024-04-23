Женщина была слишком ценным свидетелем

Убийца российской журналистки Дарьи Дугиной была слишком ценным свидетелем. Украинка Наталья Вовк, внесенная в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, могла многое рассказать о подготовке к преступлению - в том числе раскрыть имена организаторов и подельников, заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Подполковник подчеркнул: в случае задержания Вовк российскими спецслужбами, общественность узнала бы всю неприглядную правду о деятельности Украины. Велика вероятность того, что неудобного свидетеля ликвидировали.

Автомобиль журналистки Дарьи Дугиной подорвали 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Следствие установило, что подготовкой убийства занимались спецслужбы Украины с участием члена диверсионно-террористической группы Богдана Цыганенко, сообщает News.ru.

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