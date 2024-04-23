Ереван отказался от участия в Международной встрече по безопасности в Петербурге

От Армении ожидалось прибытие секретаря Совбеза Армена Григоряна

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Санкт-Петербурге без участия представителя Армении. Как сообщило агентство Armenpress со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза республики, секретарь Совета безопасности Армен Григорян на мероприятие не приедет.

Руководство Армении в начале апреля провело встречу с представителями США и Евросоюза в Брюсселе. В МИД России отреагировали на это событие, отметив, что ждут от Еревана разъяснений в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США.

Международная встреча по безопасности пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 апреля. Мероприятие пройдет в России в 12-й раз.

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