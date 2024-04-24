Появились подробности об уголовном деле против замминистра обороны

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке. Об этом в среду, 24 апреля, рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, "в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад". Материалы уголовного дела в отношении замминистра "основаны, в том числе, на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Источник "Известий", близкий к правоохранительным органам, утверждает, что помимо Иванова задержаны еще несколько человек, которых следствие считает причастными к передаче денег. Предположительно, речь может идти о злоупотреблениях в ходе реализации строительных контрактов Минобороны.

Официально Следком подтвердил задержание Иванова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ведутся следственные действия. При этом Иванов всего за несколько часов до задержания принимал участие в заседании коллегии Министерства обороны, о чем свидетельствуют официальные снимки и видео с мероприятия.

После задержания, по информации "Коммерсанта", Иванова доставили в центральный аппарат Следственного комитета, а ночь ему пришлось провести в изоляторе временного содержания. Следствие намерено добиваться заключения замминистра под стражу, с соответствующим ходатайством об избрании меры пресечения оно выйдет в суд в течение дня 24 апреля.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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