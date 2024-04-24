Австралийского депутата захотели лишить мандата за поддержку России

Но голосование за вотум недоверия парламентарию провалилось

Совершенно неправильного депутата решили пригвоздить к позорному столбу в стране сумчатых, в далёкой Австралии. Эдриан Макрей - муниципальный депутат австралийского города Порт-Хедленд с населением 15 тысяч человек. Никто бы и не знал о нём в самой Австралии, но Макрей поехал наблюдателем на президентские выборы в Россию.

"Первое - малоизвестный депутат из западной Австралии приглашён наблюдать за выборами в России. И возникает вопрос - почему этот человек идёт на российское телевидение и поддерживает Владимира Путина?"

В Австралии поднялся шум до небес: это кто уж у нас такой отчаянный, поехал в стан врагов мировой демократии? Да ещё Путина поддержал! Макрей оказался неробкого десятка. Не только на выборы съездил, понаблюдал, так ещё и заявил, что они вполне себе прозрачные и демократичные!

— Вы думаете, в России демократия?

— Абсолютно так, демократия. Когда я туда приехал, у меня были предвзятые представлениями из наших СМИ. Но, вернувшись, я могу сказать: я абсолютно уверен - их демократия более прозрачна, чем всё, что я когда-либо видел.

Украинская диаспора в австралийской прессе поставила вопрос ребром - или мы, или депутат Макрей. А к украинцам сейчас в каждой демократической стране нужно очень чутко прислушиваться.

В прошлом году в Канаде так расстарались, встречая Зеленского, что вытащили в парламент украинского ветерана второй мировой Ярослава Гуньку. Чествовали как родного: и украинскую диаспору порадовали, и о солидарности говорили.

Только шум вышел на весь мир. Нехороший. Ветеран-то он ветеран, только сражался в рядах 14-й дивизии "Ваффен СС" под названием "Галичина". Против Красной армии. Российский Следственный комитет предъявил ему заочно обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Но эсэсовца Гуньку, конечно, никто трогать не будет. Человек заслуженный, а вот австралийского депутата Адриана Макрея решили пригвоздить к позорному столбу за то, что увидел в России демократию!

На специальном заседании мэр Порт-Хедленда вынес вотум недоверия зарвавшемуся депутату, обвинив его в ужасном отсутствии здравого смысла. По итогам голосования счет оказался 6:3 в пользу депутата Макрея, побывавшего в России. Отсутствие здравого смысла, говорите? У вас в действительности всё не так как на самом деле.

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