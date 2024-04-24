Киев не получит всех российских денег

Сенат США на процедурном голосовании одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации замороженных российских активов. Процедурное решение означает, что сенаторы приняли документы к обсуждению, и, как ожидается, до конца недели проголосуют по ним по существу. Готовность Вашингтона выделить деньги Украине приободрила и европейских политиков, принимающих участие в руководстве Киевом.

Как будут выделять эти деньги? Снимать со счетом и перевозить пачками в Киев? Эти вопросы с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Михаил Делягин, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации.

"Зачем кому-то отдавать, когда можно взять себе? Какая-то часть денег будет заходить в Киев и потом возвращаться в Америку, но основная часть денег, конечно, останется в Америке. Зачем делиться с дикарями, прости Господи. Насчет кражи… Ну, кражи – это основа идеологии либерализма, если почитать. Кражи – это основы англосаксонской цивилизации. Когда у нас царя свергли, то быстро-быстро английский дипломат проник в Зимний дворец, украл короны и драгоценности и потом их гордо носила английская королева", - заявил Делягин.

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