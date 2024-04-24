Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в России

Она продлится до 9 мая

В России стартует акция "Георгиевская ленточка". В этом году она проходит с 24 апреля по 9 мая. В преддверии Дня Великой Победы тысячи волонтеров будут раздавать на улицах городов и посёлков символ памяти.

Черно-оранжевая лента на груди - знак уважения к подвигу героев Великой Отечественной войны. Главный слоган акции: "Я помню! Я горжусь".

Впервые она состоялась в 2005 году и с тех пор ежегодно объединяет миллионы россиян. Раздача Георгиевских лент пройдёт и за рубежом. Дань памяти победителям отдадут в 35 странах.

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