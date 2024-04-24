Сотни тысяч аргентинцев вышли на протесты против реформы образования

От Хавьера Милея потребовали отказаться от проведения масштабной реформы образования

До полумиллиона человек вышли на акции протеста в городах Аргентины. Самая крупная прошла в Буэнос-Айресе перед президентским дворцом.

Студенты, преподаватели и члены общественных организаций требуют от Хавьера Милея отказаться от проведения масштабной реформы образования. Предполагается, что оно перестанет быть бесплатным, а университеты лишатся большей части государственного финансирования.

Уже на этот год крупнейший вуз страны - Университет Буэнос-Айреса - получил лишь 9 процентов от своего бюджета. Из-за рекордной инфляции неуклонно снижаются и зарплаты. Сейчас средний доход преподавателя - около 150 долларов в месяц.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"