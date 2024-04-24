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Сотни тысяч аргентинцев вышли на протесты против реформы образования

08:48
  • среда
  • 24 апреля 2024

От Хавьера Милея потребовали отказаться от проведения масштабной реформы образования

До полумиллиона человек вышли на акции протеста в городах Аргентины. Самая крупная прошла в Буэнос-Айресе перед президентским дворцом.

Студенты, преподаватели и члены общественных организаций требуют от Хавьера Милея отказаться от проведения масштабной реформы образования. Предполагается, что оно перестанет быть бесплатным, а университеты лишатся большей части государственного финансирования.

Уже на этот год крупнейший вуз страны - Университет Буэнос-Айреса - получил лишь 9 процентов от своего бюджета. Из-за рекордной инфляции неуклонно снижаются и зарплаты. Сейчас средний доход преподавателя - около 150 долларов в месяц.

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