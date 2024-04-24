Афины накрыла пришедшая из пустыни Сахара мгла

Необычное природное явление вызвали мощные южные ветры

Греческую столицу накрыла африканская мгла. Облака мельчайшей пыли из пустыни Сахара окрасили небо в ярко-оранжевый цвет.

Необычное природное явление вызвали мощные южные ветры. Пока туристы и фотографы любуются происходящим, медики рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, а на улице носить маски - пыль может вызвать обострение ряда заболеваний дыхательных путей.

Сильный ветер в сочетании с аномальной жарой и засухой уже стали причиной лесных пожаров - в этом году они начались в Греции раньше обычного.



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