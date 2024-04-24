Матвиенко рассказала о возможных изменениях в правительстве

Возможна "точечная донастройка"

Структура правительства не претерпит каких-либо кардинальных изменений. Возможна только "точечная донастройка". Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Сенатор считает, что необходимо учесть приобретенный опыт, чтобы министры работали еще эффективнее.

Политик уверена, что за время президентства Владимира Путина выстроилась четкая конструкция власти. Разделены функции между министерствами и ведомствами. Распределена власть между субъектами Федерации и центром. Матвиенко подчеркнула, что система выстраивалась без революций и потрясений. И в этом заслуга нынешнего главы государства.

Напомним, на 7 мая назначена инаугурация Владимира Путина. По закону, правительство в этот день слагает свои полномочия. А затем назначается новый кабинет министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"