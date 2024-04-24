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Матвиенко рассказала о возможных изменениях в правительстве

08:53
  • среда
  • 24 апреля 2024

Возможна "точечная донастройка"

Структура правительства не претерпит каких-либо кардинальных изменений. Возможна только "точечная донастройка". Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Сенатор считает, что необходимо учесть приобретенный опыт, чтобы министры работали еще эффективнее.

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Политик уверена, что за время президентства Владимира Путина выстроилась четкая конструкция власти. Разделены функции между министерствами и ведомствами. Распределена власть между субъектами Федерации и центром. Матвиенко подчеркнула, что система выстраивалась без революций и потрясений. И в этом заслуга нынешнего главы государства.

Напомним, на 7 мая назначена инаугурация Владимира Путина. По закону, правительство в этот день слагает свои полномочия. А затем назначается новый кабинет министров.

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