Четыре человека ранены после взрыва в Подмосковье

Взрыв прогремел в городском округе Лотошино

Четверо мужчин получили ранения в результате взрыва в Подмосковье. ЧП произошло накануне около полуночи в городском округе Лотошино. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По информации издания, все пострадавшие - молодые люди, им от 18 до 25 лет. У мужчин травмы различной степени тяжести. Это переломы и оскольчатые ранения рук и ног. Трое из пострадавших были госпитализированы.

Один из участников инцидента получил травму головы, но решил отправиться домой. Туда он и вызвал врачей. Сейчас полиция выясняет - что именно стало причиной травм.

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