ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четыре человека ранены после взрыва в Подмосковье

08:54
  • среда
  • 24 апреля 2024

Взрыв прогремел в городском округе Лотошино

Четверо мужчин получили ранения в результате взрыва в Подмосковье. ЧП произошло накануне около полуночи в городском округе Лотошино. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец"

Полсотни взрывов прогремело в Харькове после прилета по тракторному заводу
На заводе боеприпасов в Уэльсе прогремел взрыв

По информации издания, все пострадавшие - молодые люди, им от 18 до 25 лет. У мужчин травмы различной степени тяжести. Это переломы и оскольчатые ранения рук и ног. Трое из пострадавших были госпитализированы. 

Один из участников инцидента получил травму головы, но решил отправиться домой. Туда он и вызвал врачей. Сейчас полиция выясняет - что именно стало причиной травм. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.