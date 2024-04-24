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Михаил Ефремов упустил возможность выйти по УДО

09:03
  • среда
  • 24 апреля 2024

Он осужден за ДТП с летальным исходом

Актер Михаил Ефремов не сможет условно-досрочно освободиться из колонии в Белгородской области, где отбывает наказание за гибель человека в аварии. У осужденного накопились взыскания за два нарушения режима.

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Адвокат Александр Добровинский подтверждал, что предложение представителей Ефремова о его условно-досрочном освобождении передал родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Однако из-за двух нарушений Ефремов у было отказано в УДО. Во время проверки в ИК-4 выяснилось, что он опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии, из-за чего получил выговор. По этой причине прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили, сообщает Telegram-канал Mash.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы за аварию, которую он спровоцировал в июне 2020 года. Артист сел за руль пьяным, его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Спасти второго водителя не удалось. Осужденный уже обращался за условно-досрочным освобождением в 2023 году, однако ходатайство было отозвано по неизвестной причине.

Ефремова регулярно навещают друзья и передают весточки с воли. Музыкант Гарик Сукачев заявил, что "он работает на основной своей работе, кроме того он занимается искусством". Актер Михаил Горевой отмечал, что Ефремов на своей основной работе в швейном цеху, где Михаил Олегович вставляет молнии, трудится "точно так же, как и все другие", причем "его уважают, зовут его дядя Миша".

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
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