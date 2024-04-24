ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФБР признала боязнь возможных терактов исламистов в США

09:25
  • среда
  • 24 апреля 2024

Риск террористической атаки в Соединенных Штатах увеличился

Американские власти все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в США. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.
ФСБ предотвратила теракт в Брянске

По его словам, вероятность аналогичного инцидента неуклонно росла с момента начала военной операции Израиля против Палестины. На сегодняшний день риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов, цитирует Рэя РИА Новости.

Ранее Рэй заявлял, что к атаке на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске может быть причастна запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Это произошло в тот период, когда национальная безопасность США столкнулась с таким количеством террористических угроз, с каким глава ФБР, по его признанию, не сталкивался за всю свою карьеру.

Между тем Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало не проводить церемонию открытия Олимпиады, которая будет проводиться в Париже с 26 июля по 11 августа, из-за возможных терактов. После событий в подмосковном "Крокус сити холле" Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФБР
ФБР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.