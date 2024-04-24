ФБР признала боязнь возможных терактов исламистов в США

Риск террористической атаки в Соединенных Штатах увеличился

Американские власти все сильнее обеспокоены возможностью скоординированной атаки исламских экстремистов в США. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй.

По его словам, вероятность аналогичного инцидента неуклонно росла с момента начала военной операции Израиля против Палестины. На сегодняшний день риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и небольших групп экстремистов, цитирует Рэя РИА Новости.

Ранее Рэй заявлял, что к атаке на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске может быть причастна запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Это произошло в тот период, когда национальная безопасность США столкнулась с таким количеством террористических угроз, с каким глава ФБР, по его признанию, не сталкивался за всю свою карьеру.

Между тем Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало не проводить церемонию открытия Олимпиады, которая будет проводиться в Париже с 26 июля по 11 августа, из-за возможных терактов. После событий в подмосковном "Крокус сити холле" Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы.

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