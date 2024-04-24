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Илон Маск предрек гражданскую войну на Западе

09:22
  • среда
  • 24 апреля 2024

Он считает, что это уже неизбежное событие

Гражданская война на Западе начнется рано или поздно. Этого уже не избежать. Такое мнение в соцсети X высказал миллиардер Илон Маск. Таким образом он прокомментировал пост канадского профессора Гада Саада.

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Ученый написал, что Запад выбрал путь "цивилизационного самоубийства". В первую очередь это связано с потоком мигрантов, который никто не регулирует. По мнению Саада, рано или поздно жители западных стран взбунтуются и начнется война.

Напомним, ЕС десять лет разрабатывал и переписывал пакт о миграции и наконец недавно представил его. Документ вводит новые правила. В частности, усиление контроля на внешних границах и ускорение процедуры рассмотрения запроса на предоставление убежища.

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