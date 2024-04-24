Участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку на вторичное жилье

Под 2% годовых

Участники и ветераны специальной военной операции смогут взять льготную ипотеку на вторичное жилье под 2% годовых.

Кредит можно будет оформить до 30 апреля 2025 года, сообщили в Минфине России.

Те же условия будут действовать в отношении работников органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта из новых российских регионов.

Жители Белгородской области, чье жилье пришло в негодность из-за обстрелов ВСУ, тоже смогут купить жилье по ставке 2% на первичном и вторичном рынках.

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