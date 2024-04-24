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Путин: никто из участников теракта в "Крокусе" не должен уйти от возмездия

10:23
  • среда
  • 24 апреля 2024

Всех заказчиков, организаторов и исполнителей нужно выявить и наказать

Все заказчики, исполнители и организаторы теракта в "Крокус сити холле" должны быть выявлены и наказаны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он записал видеообращение к участникам международной встречи по безопасности. Оно выложено на сайте Кремля. 

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Российский лидер подчеркнул, что спецслужбы и правоохранительные органы выясняют детали "этого подлого преступления". Поэтому никто из причастных к этому теракту не должен уйти от "справедливого возмездия". 

Напомним, теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. Четверо людей, вооруженных автоматами ворвались в здание и расстреливали всех, кто попадался им на пути. А затем подожгли концертный зал. Погибли 144 человека. Всех террористов задержали. Они в СИЗО. 

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