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Назван предполагаемый соучастник замминистра обороны Иванова

10:09
  • среда
  • 24 апреля 2024

Оба фигуранта арестованы

Басманный суд Москвы в среду, 24 апреля, избрал меру пресечения Сергею Бородину, которому вменяется соучастие при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.
Замминистра обороны Иванова отправили в СИЗО

Как рассказали в пресс-службе Мосгорсуда, суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заключить Бородина под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года.

Следствие полагает, что Бородин и Иванов, состоя в дружеских отношениях, вступили в преступный сговор с третьими лицами и объединились с ними для получения взятки в особо крупном размере. Под этим подразумевается оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны, сообщает ТАСС.

Ранее информированные источники сообщали, что материалы уголовного дела в отношении замминистра "основаны, в том числе, на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", а оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

О задержании Иванова был в курсе президент России Владимир Путин — это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Кроме того, заблаговременно проинформировали о задержании заместителя самого министра обороны Сергея Шойгу. Ни Путин, ни Шойгу пока лично не комментировали случившееся.

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