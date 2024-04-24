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Бойцы Центральной группировки войск отразили девять попыток ВСУ перейти в контратаку

11:41
  • среда
  • 24 апреля 2024

За сутки они уничтожили свыше 300 боевиков

В зоне спецоперации девять попыток ВСУ перейти в контратаку отразили подразделения "Центральной" группировки. За сутки они уничтожили свыше 300 боевиков, огнём артиллерии и авиации поразили 360 объектов противника.

Наши штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы противника на Южно-Донецком направлении. Пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр расчёты орудий "Мста-Б". Точными выстрелами уничтожено до отделения пехоты противника на правом берегу. А в районе Часова Яра действуют гвардейские соединения ивановских десантников. Во время штурма они обратили противника в бегство и захватили крупный опорный пункт радикалов на Донецком участке фронта.

"В результате активных действий на Донецком направлении улучшили тактическое положение по переднему краю. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 500 военнослужащих. ПТУР и "Ланцетами" поражены 3 танка, БМП и 5 автомобилей. Огнём артиллерии - поражены 3 полевых склада с боеприпасами", - сообщил Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг".
 

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