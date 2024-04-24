Захарову возмутило молчание Запада о гибели военкора Еремина

Он погиб в зоне спецоперации при атаке дрона ВСУ

В России простились с военкором Семеном Ереминым, "которого всушники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки "Пресса". Об этом в среду, 24 апреля, напомнила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, "многие военкоры отмечают, что принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов наоборот служат для адептов киевского режима лакомой мишенью".

При этом реакция организаций, обязанных заниматься безопасностью сотрудников СМИ, так и не последовала, подчеркнула Захарова. поинтересовавшись, "где все те, кто много лет протаскивал в СБ ООН резолюции о безопасности журналистов", а также "где ОБСЕ".

Семен Еремин находился на фронте с первых дней спецоперации и всегда был там, где шли самые ожесточенные бои. Делал репортажи из Волновахи, Мариуполя, Марьинки. Журналист награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а после трагической гибели президент Владимир Путин присвоил ему орден Мужества.

После гибели Еремина пошли слухи о том, что российские власти раздумывают над приравниваем военных корреспондентов к бойцам — участникам СВО. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо официальных инициативах в этом направлении. Он также подчеркнул, что "есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках".

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