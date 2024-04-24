ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарову возмутило молчание Запада о гибели военкора Еремина

10:40
  • среда
  • 24 апреля 2024

Он погиб в зоне спецоперации при атаке дрона ВСУ

В России простились с военкором Семеном Ереминым, "которого всушники целенаправленно и хладнокровно забросали с дронов разрывными боеприпасами, невзирая ни на какие плашки "Пресса". Об этом в среду, 24 апреля, напомнила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В Москве прощаются с военкором Семеном Ереминым
В зоне СВО погиб военкор "Известий" Семен Еремин

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, "многие военкоры отмечают, что принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов наоборот служат для адептов киевского режима лакомой мишенью".

При этом реакция организаций, обязанных заниматься безопасностью сотрудников СМИ, так и не последовала, подчеркнула Захарова. поинтересовавшись, "где все те, кто много лет протаскивал в СБ ООН резолюции о безопасности журналистов", а также "где ОБСЕ".

Семен Еремин находился на фронте с первых дней спецоперации и всегда был там, где шли самые ожесточенные бои. Делал репортажи из Волновахи, Мариуполя, Марьинки. Журналист награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а после трагической гибели президент Владимир Путин присвоил ему орден Мужества.

После гибели Еремина пошли слухи о том, что российские власти раздумывают над приравниваем военных корреспондентов к бойцам — участникам СВО. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо официальных инициативах в этом направлении. Он также подчеркнул, что "есть большая разница между работой, которую выполняют военкоры, и той работой, которую выполняют непосредственно военнослужащие с оружием в руках".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.