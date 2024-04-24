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В Москве проходит форум "Право цифровой информации"

11:47
  • среда
  • 24 апреля 2024

Обсуждают современные тенденции отрасли

Первый Международный научно-практический форум "Право цифровой информации" проходит в Москве. На одной площадке собрались представители власти и вузов.

Обсуждают современные тенденции отрасли, способы защиты данных в киберпространстве, а также механизмы, которые помогут укрепить цифровой суверенитет и безопасность страны. Спикеры отмечают: активное внедрение цифровых технологий формирует широкий пласт угроз и рисков в виртуальном пространстве.

"Это, прежде всего, угрозы конфиденциальности персональных данных, кибермошенничество, DDOS-атаки. Это совершение цифровых атак на объекты критической инфраструктуры. Это и психологическое воздействие на несовершеннолетних. И не только на несовершеннолетних, но и вполне взрослых людей", - заявил Анатолий Торкунов, ректор МГИМО МИД России.

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