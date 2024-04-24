Петербургские врачи раскрыли подробности лечения американки с "маской Бэтмена"

Девочку ждет многоэтапная пластика лица

5-летняя американка Луна Феннер на русском языке благодарит врачей после операции. "Спасибо" - первое слово, которая она выучила в России. Девочка прилетела в Петербург с мамой и папой из Майами в надежде получить новое красивое лицо. К своей мечте семья идет маленькими, но очень трудными шагами. Родители Луны носят футболки с изображением новорожденной дочери - она появилась на свет с редкой генетической патологией кожи, которая называется меланоцитарный невус. Огромное родимое пятно закрывало лоб, глаза и щеки - на родине заболевание Луны даже прозвали "Маска Бэтмена". С первых дней жизни мама Луны по всему миру ищет все возможные способы вылечить дочь.

"В Америке делают такие операции. Но это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, результат не всегда удовлетворительный, ну во всяком случае по фотографиям до и после", - рассказывает мама девочки Кэролл Феннер.

Американские врачи пугали страшными последствиями: гигантские невусы опасны онкологическими осложнениями. Одни отказывались, другие выставили непомерный счет - почти полмиллиона долларов и 80 операций. Небогатая семья Луны начала сборы через интернет, так о девочке узнали российские врачи и предложили свою помощь. Первую серию операций ей выполнили в клинике Краснодара в 2019 году. Значительную часть родимого пятна удалили, тем самым сведя до минимума риски возникновения меланомы. Но на лице девочки остались глубокие рубцы. Их можно убрать, лишь пересадив кожу, а это уже операции другого класса.

"Я опять стала искать везде, и в Бразилии и в Америке, и по всему миру. И все указали мне на доктора из Петербурга. Я посмотрела работы ее, и очень понравился результат. И вот мы решили полететь в Петербург. Несмотря на то, что это было очень трудно", - говорит Кэролл Феннер.

В Петербурге Луне решили помочь с помощью метода тканевой дерматензии, используя свойства кожи растягиваться. Здесь такие операции проводят давно и успешно, причем не только пациентам из России, но случай Луны особенный, говорят врачи. Слишком обширное рубцовое поле и слишком мало неповрежденных участков на лице. Чтобы получить дополнительный биоматериал для пластики, девочке временно поставили хирургические приспособления - так называемые тканевые расширители или эспандеры: их постепенно будут заполнять физраствором, и когда он увеличится, увеличится и площадь здоровой кожи, так необходимой девочке для пересадки.

Врачи поставили Луне три таких экспандера - в заушной части и на лбу. Первая операция прошла успешно, девочка выдержала все манипуляции терпеливо и без капризов. Через несколько недель эспандеры извлекут, и начнется следующий этап.

"В июне, когда экспандеры будут полностью заполнены, мы будем удалять их и удалять участки рубцовой ткани. После удаления рубцов останутся раны, которые мы закроем с помощью тех избытков кожи, которые получим с помощью экспандеров", - говорит Ольга Филиппова доктор медицинских наук, пластический хирург.

Полностью обновленное лицо Луна получит лишь через несколько лет после серии таких операций. Рубцы останутся, но станут более мягкими и тонкими, их можно будет отшлифовать лазером. Родители не теряют надежду на то, что с помощью российских врачей их дочь, когда вырастет, станет настоящей красавицей.

Анна Морозова, Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург

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