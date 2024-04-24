ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимура Козицына

10:28
  • среда
  • 24 апреля 2024

У мальчика смертельный диагноз - острый миелобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Тимура Козицына. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз - острый миелобластный лейкоз. Позади курс химиотерапии, но спасти Тимура может только экстренная трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы редкие препараты стоимостью почти 4 миллиона рублей.

Благодаря вам, у семьи теперь есть деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
Тимур Козицын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.