Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимура Козицына

У мальчика смертельный диагноз - острый миелобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 13-летнего Тимура Козицына. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика смертельный диагноз - острый миелобластный лейкоз. Позади курс химиотерапии, но спасти Тимура может только экстренная трансплантация костного мозга. Чтобы операция прошла успешно, необходимы редкие препараты стоимостью почти 4 миллиона рублей.

Благодаря вам, у семьи теперь есть деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка.

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