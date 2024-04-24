Уровень воды в реке Ишим за сутки поднялся еще на полметра

Жителей в опасной зоне призывают покинуть свои дома

В Абатском районе Тюменской области продолжает повышаться уровень реки Ишим. Вода поднялась за сутки ещё на полметра и скоро может достигнуть критической отметки. Жителей в опасной зоне призывают покинуть свои дома, идёт экстренная эвакуация.

Под водой в Тюменской области - сотни жилых домов и дачных участков. Затоплены многие дороги и мосты. Пик паводка регион ещё не прошёл, несмотря на то, что в некоторых населённых пунктах ситуация начала стабилизироваться. Так, в городе Ишиме вода понемногу отступает. А вот в Абатском районе, где в 11 больших сёлах проживают 19 тысяч человек, расслабиться пока не удаётся ни жителям, ни сотрудникам экстренных служб, которые помогают населению: доставляют воду, организуют лодочные переправы, укрепляют берега водоёмов и дамбы.

Людей заранее попросили собрать самое необходимое, если придётся срочно покинуть свой дом. Уже эвакуированы в Тюменской области больше 4000 человек. 500 из них - в пунктах временного размещения. Уровень воды в двух больших реках региона - Ишиме и Тоболе - пока растёт. Спасать приходится не только людей, но и домашних животных, которые в панике бегут из затопленных домов.

Уровень реки Тобол в районе города Кургана составил почти 9 с половиной метров. По словам гидрологов, этот показатель говорит о том, что постепенно паводок отступает. Однако подтопленными остаются свыше 2000 жилых домов и 3 с половиной тысячи дач. Жителям Белозёрского округа сейчас приходится наиболее тяжело. Даже на лодке добраться куда-либо непросто. Спасатели привозят в сёла продуктовые наборы, предметы первой необходимости, лекарства. Люди также продолжают получать материальную помощь. На неё может рассчитывать каждый, в чей дом зашла вода.

45 тысяч пострадавших от паводка жителей Оренбургской области уже получили выплаты. Кроме того, по поручению президента, им оказывают всю необходимую помощь.

В Оренбуржье сейчас проводят санитарную обработку и дезинфекцию улиц и жилых помещений. Ведут просушку домов. В Орске три четверти пострадавших от паводка домовладений освободились от воды. Одна из первоочередных задач - восстановить водо- и газоснабжение. Сотрудники МЧС также помогают очищать от мусора территории, где вода уже отступила. Убираться в домах помогают волонтёры.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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