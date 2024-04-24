Шри-Ланка заявила, что готова вступить в БРИКС

Правительство страны считает, что это принесет транспортную и продовольственную безопасность

Шри-Ланка собирается в ближайшее время присоединиться к БРИКС. Об этом заявила посол этой страны в России Джанита Лиянаге. Ее слова приводит РИА Новости. Дипломат уверена. что этот шаг позволит стране обеспечить как транспортную, так и продовольственную безопасность.

Вопрос присоединения Шри-Ланки к БРИКС обсуждают и на Международной конференции по безопасности. Она проходит в Санкт-Петербурге. Страну там представляют первый заместитель министра обороны и председатель комитета по безопасности при парламенте.

Напомним, в этом году Россия председательствуют в БРИКС. И к организации уже присоединились пять государств. Теперь в нее входят, помимо нашей страны, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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