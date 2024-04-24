Адвокат Ефремова опроверг сообщения об отказе актеру в УДО

По данным источников, Ефремов нарушил режим, что и сорвало УДО

Актеру Михаилу Ефремову не отказывали в условно-досрочном освобождении (УДО) по делу о пьяной аварии с летальным исходом. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, адвокат осужденного Юрий Падалко.

По утверждению юриста, это "очередная утка", причем неясно, "кто это делает, с какой целью". В действительности документы на УДО еще не подавали, заверил Падалко.

При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский рассказал, что сын и вдова погибшего в ДТП по вине Ефремова Сергея Захарова не имеют возражений против освобождения актера.

Как отметил Добровинский, близкие Захарова "долго думали, можно ли простить человека, который фактически лишил жизни мужа, отца". В итоге "эта семья поразила меня в очередной раз своим великодушием и человечностью", сообщает ТАСС.

Ранее осведомленные источники сообщали, что во время проверки в ИК-4, где отбывает срок Ефремов, выяснилось, что он опоздал на "обязательное мероприятие" в колонии. Из-за этого нарушения режима осужденный получил выговор, а прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили, утверждали источники.

При этом в 2023 году Михаил Ефремов сначала хотел обращаться с прошением об условно-досрочном освобождении, но после консультаций со своими юристами отказался от этих намерений.

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