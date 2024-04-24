Росфинмониторинг рассказал про международную сеть в деле о теракте в "Крокусе"

Теракт был тщательно продуман

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" был тщательно продуман, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

Как подчеркнул глава ведомства, "мы столкнулись с тщательно спланированным, подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть".

Исполнители преступления были обеспечены финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами, пути отхода от места преступления и их действия четко координировались кураторами, цитирует Чиханчина ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что все заказчики, исполнители и организаторы теракта в "Крокус сити холле" должны быть выявлены и наказаны — никто из причастных к этому теракту не должен уйти от "справедливого возмездия".

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