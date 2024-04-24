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В ГП рассказали о фактах замалчивания травли учеников в школах

11:12
  • среда
  • 24 апреля 2024

Над проблемой нужно работать

Генпрокуратура выявила факты замалчивания педагогами травли учеников в школах.
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Кроме того, в образовательных учреждениях существует нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

Безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов. В связи с этим необходимо нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, доходящих до травли и буллинга.

"Настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школах в императивную плоскость", - подчеркнул Краснов (цитата по ТАСС). 

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