Собянин: Москвичи смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря ИИ

Умные алгоритмы способны точно определить диагноз

Москвичи смогут быстро получать заключение после рентгена благодаря искусственному интеллекту.

Ежегодно в Москве делают около двух миллионов флюорографий и рентгенографий органов грудной клетки, большинство снимков не выявляют патологий. В результате врачам приходится заниматься описанием "нормы".

"Учитывая огромный накопленный опыт в этой сфере, умные алгоритмы способны точно определить отсутствие признаков заболеваний. Поэтому мы готовы передать анализ и описание исследований настроенным на максимальную чувствительность сервисам ИИ", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Если на снимке не обнаружат признаки заболевания, то ИИ самостоятельно загрузит заключение в электронную медицинскую карту пациента. Если же будут выявлены отклонения от нормы, то снимок направят врачам. Для получения такой услуги в Москве внедрен специальный тариф ОМС.

Для дополнительной гарантии с мая по сентябрь 2024 года заключения, сформированные ИИ самостоятельно, будут проверять ведущие рентгенологи России.

"В случае успеха ИИ-технологии оставят работать автономно на постоянной основе", – написал мэр в своем telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"