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Генпрокурор предложил способ борьбы с нелегальной миграцией

11:49
  • среда
  • 24 апреля 2024

Нужно жестче наказывать за нелегальную выдачу мигрантам документов

Необходимы более жесткие меры к государственным служащим, которые незаконно выдают мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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Глава Генпрокуратуры сообщал, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло в 2023 году в России на 75%.

Краснов подчеркнул, что требуются более суровые меры в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка.

Соответствующие поручение уже дано прокурорам на коллегии Генпрокуратуры, цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее Наталью Трухановскую отправили в отставку с должности ректора Института русского языка имени Пушкина после скандала с поддельными сертификатами на знание русского языка, которые сотрудники организации выдавали иностранцам. Ведется следствие.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев напомнил про "многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности".

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