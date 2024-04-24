Россиянка привязала к автомобилю собаку и поехала по городу

Прокуратура проверяет факт жестокого обращения с животным

Жительница Красноярска привязала больную собаку к машине и поехала по городу. Соседи написали заявление в полицию. Начата проверка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД России по Красноярскому краю.

Владелицу пса быстро нашли. Она объяснила, что хотела лишь помочь животному. Собака породы алабай повредила лапу и нужно было показать ее ветеринару. Запрыгнуть самостоятельно в багажник пес не смог. А хозяйке не хватило сил его погрузить. По словам владелицы, она доехала лишь до дома внука на соседней улице и попросила его помочь с питомцем.

В полиции заявили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. В том числе и возможные нарушения ПДД. После этого будет принято процессуальное решение.

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