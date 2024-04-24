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Россиянка привязала к автомобилю собаку и поехала по городу

11:50
  • среда
  • 24 апреля 2024

Прокуратура проверяет факт жестокого обращения с животным

Жительница Красноярска привязала больную собаку к машине и поехала по городу. Соседи написали заявление в полицию. Начата проверка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД России по Красноярскому краю. 

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Владелицу пса быстро нашли. Она объяснила, что хотела лишь помочь животному. Собака породы алабай повредила лапу и нужно было показать ее ветеринару. Запрыгнуть самостоятельно в багажник пес не смог. А хозяйке не хватило сил его погрузить. По словам владелицы, она доехала лишь до дома внука на соседней улице и попросила его помочь с питомцем. 

В полиции заявили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. В том числе и возможные нарушения ПДД. После этого будет принято процессуальное решение. 

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